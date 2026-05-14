كريس وود وتومي سميث .. عودة إلى كأس العالم بعد 16 عاماً



يستعد كريس وود وتومي سميث لكتابة التاريخ، كونهما اللاعبين الوحيدين من نيوزيلندا اللذين يشاركان في نسختين من كأس العالم.



وبعد 16 عاماً من آخر مشاركة للمنتخب في النهائيات العالمية، فإن القائد وود والمدافع سميث ضمن قائمة تضم 26 اسماً، والتي كشف النقاب عنها المدرب دارين بازيلي، للمشاركة في المونديال المقبل.



وتتميز التشكيلة بخبرة كبيرة، حيث يمتلك نصف اللاعبين خبرة دولية بما لا يقل عن 25 مباراة، بينما لا يتجاوز عدد اللاعبين الذين خاضوا عشر مباريات دولية خمسة لاعبين فقط.



وفي تصريح عقب الإعلان، قال بازيلي إنه واثق من أنه اختار تشكيلة قادرة على تقديم أداء مميز في أمريكا الشمالية.



وأضاف في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «لقد أمضينا السنوات الثلاث الماضية في متابعة 50 لاعباً حول العالم، ثم وصلنا إلى المرحلة النهائية لاختيار هذه التشكيلة، وهي لحظة مهمة».



وتابع: «لم ندخر جهداً في اتخاذ القرارات الصائبة لتحقيق التوازن الأمثل في التشكيلة، لذا دارت نقاشات مثمرة كثيرة في الأيام الأخيرة، إضافة إلى بعض النقاشات الصعبة مع اللاعبين الذين لم يتم اختيارهم».



وأضاف: «إنه فريق قوي حقاً، موهوب، ومثير، وذو خبرة، ومستعد لرفع اسم نيوزيلندا عالياً وكتابة التاريخ لنا في كأس العالم».



ويعد فريق نيوزيلندا هو المنتخب الوحيد من أوقيانوسيا الذي سوف يتوجه إلى أمريكا الشمالية، حيث سيواجه إيران، ومصر، ثم بلجيكا في المجموعة السابعة.



وسوف يقود كريس وود، المهاجم المحترف في إنجلترا والهداف التاريخي لمنتخب بلاده، الفريق، وقد عبر عن فخره لاختياره للانضمام إلى ستيف سومنر وريان نيلسن كأحد اللاعبين القلائل الذين قادوا نيوزيلندا في كأس العالم.



وقال: «سيكون شرفاً عظيماً لي أن أقود الفريق كقائد في كأس العالم هذا العام، لقد مر وقت طويل، 16 عاماً، منذ آخر مشاركة لنا في كأس العالم، وأتوق لمشاركة هذه اللحظة مع الجميع، وآمل أن نصنع التاريخ ونظهر للعالم قدراتنا».