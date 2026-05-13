نيويورك تخفض أسعار حافلات نقل الجماهير في كأس العالم



تقرر تخفيض أسعار الحافلات المكوكية لنقل المشجعين إلى أحد ملاعب كأس العالم لكرة القدم التي تستضيف مباريات منتخب إنجلترا، وذلك بعد شكاوى عامة من الجماهير.



ويلعب المنتخب الإنجليزي مباراته مع بنما على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي يوم 27 يونيو، الذي تصل إليه الجماهير بحافلة يبلغ ثمن تذكرتها 80 دولاراً أمريكياً.



وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاتي هوتشول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تقرر تخفيض سعر التذكرة إلى 20 دولاراً أمريكياً، لتكون في متناول الجميع خلال حضور مباريات كأس العالم.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الجماهير الإنجليزية عبرت عن استيائها من ارتفاع أسعار المواصلات، وقال مشجع إن تكلفة القطارات من بوسطن ونيويورك إلى المباريات ستكون أعلى من تكلفة حضوره نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2024 في برلين.



كما أعلنت حاكمة ولاية نيوجيرسي، ميكي شيريل، الأربعاء، تخفيض سعر تذاكر قطارات للرحلة ذهاباً وعودة من 150 إلى 98 دولاراً أمريكياً.



وفي وقت سابق، ألقت شيريل باللوم على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في ارتفاع تكلفة المواصلات خلال كأس العالم، بداعي أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقية لا تتضمن أي دعم من الفيفا لتكاليف النقل.



وأعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم عن دهشته من تصريحات حاكمة ولاية نيوجيرسي.



وكشفت هوتشول أيضاً أن 20% من تذاكر الحافلات المكوكية سيتم تخصيصها لسكان نيويورك تقديراً لمساهمتهم في استضافة الجماهير من مختلف أنحاء العالم.