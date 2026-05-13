نوير يعود إلى حسابات ألمانيا قبل كأس العالم 2026

أكدت مجلة «كيكر» الألمانية وجود مناقشات داخل أروقة منتخب ألمانيا بشأن إمكانية عودة مانويل نوير للمشاركة في كأس العالم 2026، وذلك بشكل يتجاوز التصريحات الرسمية للمدرب يوليان ناجلسمان.

وأشار تقرير المجلة إلى أن بايرن ميونخ على علم بهذه المناقشات المتعلقة بإمكانية عودة الحارس المخضرم إلى المنتخب.

وكان ناجلسمان ونوير، المتوج مع ألمانيا بلقب كأس العالم 2014، قد استبعدا في وقت سابق فكرة مشاركة الحارس في مونديال 2026، المقرر إقامته خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال نوير في برنامج تلفزيوني: «لن أشارك في كأس العالم، ولن أكون جزءًا من الفريق، بل سأتابع كل الأحداث بهدوء من الخارج».

وكان نوير قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب مشاركته مع المنتخب الألماني في بطولة أمم أوروبا 2024، لكن تألقه هذا الموسم أعاد الجدل مجددًا حول إمكانية مشاركته في بطولة جديدة مع منتخب بلاده.

وذكرت «كيكر» أن ناجلسمان سيرسل القائمة الأولية لمنتخب ألمانيا، التي تضم 55 لاعبًا، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الإثنين المقبل، على أن يتم تقليصها لاحقًا يوم 21 مايو/أيار.

وستمثل عودة نوير المحتملة ضربة قوية لـ أوليفر باومان، حارس هوفنهايم.

وكان من المتوقع أن يخلف مارك أندريه تير شتيجن، حارس جيرونا، مانويل نوير بعد يورو 2024، لكن الإصابات المتكررة حرمت تير شتيجن من تثبيت موقعه.

واضطر ناجلسمان للاعتماد على باومان، الذي يأمل أن يكون الحارس الأساسي للمنتخب الألماني في كأس العالم، حيث يخوض الفريق منافسات المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور.