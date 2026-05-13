أنشيلوتي: أملك القرار النهائي في ملف نيمار

سيعلن كارلو أنشيلوتي، يوم الاثنين المقبل، قائمة منتخب البرازيل المشاركة في كأس العالم 2026، وسط ترقب واسع بشأن موقف النجم نيمار من التواجد في القائمة.

ويعد نيمار الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي، لكن مشاركته في كأس العالم أصبحت محل شك بعد سلسلة من الإصابات وعودته غير المقنعة إلى سانتوس.

ويواجه أنشيلوتي معادلة معقدة بين القيمة الفنية والعاطفية لنيمار، ومتطلبات الجاهزية البدنية التي تعتمد عليها خطته الفنية القائمة على اللعب عالي الكثافة.

وقال أنشيلوتي، في مقابلة حصرية مع وكالة «رويترز»: «عندما يتعين عليك الاختيار، عليك أن تضع في اعتبارك عددًا من الأمور».

وأضاف: «نيمار لاعب مهم لهذا البلد بسبب الموهبة التي أظهرها دائمًا، لكنه واجه مشكلات ويعمل بجد للتعافي. لقد تحسن كثيرًا مؤخرًا ويلعب بانتظام، ومن الواضح أن هذا ليس قرارًا سهلًا بالنسبة لي، وعلينا أن نوازن بين الإيجابيات والسلبيات بعناية».

واستقبل المدرب الإيطالي وكالة رويترز في مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بمدينة ريو دي جانيرو، حيث تحدث عن قراره المرتقب بهدوء يعكس خبرته الطويلة في عالم التدريب.

ويعد أنشيلوتي المدرب الوحيد الذي توج بألقاب الدوري في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، كما يحمل الرقم القياسي بعد فوزه بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا كمدرب، إضافة إلى لقبين كلاعب.

وأكد أنشيلوتي أن نيمار يحظى بشعبية كبيرة داخل المنتخب، قائلاً: «أعلم جيدًا أن نيمار محبوب للغاية، ليس فقط من الجمهور، بل من اللاعبين أيضًا».

وأضاف: «هذا عامل مهم، لأننا يجب أن نأخذ في الاعتبار الأجواء التي ستحيط باستدعائه. الأمر ليس كأنني سأفجر قنبلة داخل غرفة الملابس، فهو يحظى بتقدير كبير».

وتابع: «أعتقد أنه من الطبيعي أن يعبر اللاعبون عن آرائهم، وأنا ممتن لكل من قدم لي النصيحة، لكن في النهاية الشخص المناسب لاتخاذ القرار هو أنا».

وعندما سُئل عما إذا كانت مطالبات اللاعبين بضم نيمار أثرت عليه، أوضح أن الأمر لم يؤثر عليه سوى في نقطة واحدة، وهي التأكد من أن وجود اللاعب لن يسبب أي مشكلة داخل المجموعة.

وقال أنشيلوتي: «لا أعتقد أن الأجواء الداخلية ستؤثر على الفريق إطلاقًا، فالأجواء إيجابية ونقية للغاية، بغض النظر عن اللاعب الذي سيكون في القائمة».

وأضاف: «لكنني لا أستطيع التحكم في الأجواء الخارجية وما تقوله وسائل الإعلام».

وحول جاهزية نيمار الفنية، أشار أنشيلوتي إلى تحسن الحالة البدنية للاعب في الفترة الأخيرة، قائلاً: «لقد تحسنت لياقته البدنية كثيرًا في المباريات الأخيرة».

وأضاف: «قدم بعض المباريات الجيدة جدًا مؤخرًا، وأصبح قادرًا على الحفاظ على نسق مرتفع داخل المباراة، لكن هناك مباريات تختلف عن أخرى».

وشدد المدرب الإيطالي على أن قراره سيكون فنيًا بالكامل، موضحًا: «لم يضغط عليّ أحد لاستدعاء نيمار، لدي استقلالية كاملة، وسيكون القرار مهنيًا بنسبة 100%».

وختم حديثه قائلاً: «هل يمكنني اختيار تشكيلة مثالية؟ مستحيل، لكن يمكنني اختيار تشكيلة بأخطاء أقل من غيري، وأنا متأكد من ذلك».