الذكاء الكروي المعزز يظهر في كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن مجموعة الدراسات الفنية الخاصة ببطولة كأس العالم 2026، والتي ستوفر تحليلاً متطورًا لجميع مباريات البطولة، بما يسهم في زيادة فهم اللعبة وتطويرها حول العالم.

وقال فيفا، في بيان عبر مركزه الإعلامي، إن مجموعة الدراسات الفنية ستعمل بتوجيه من أرسين فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي، وتضم كلاً من أوتو أدو، وتوبين هيث، ويورجن كلينسمان، وچين لودلو، ومايكل أونيل، وجيلبرتو سيلفا، وجون دال توماسون، وباولو وانشوب، وآرون فينتر، وبابلو زاباليتا.

وأضاف البيان أن اللجنة سيقودها أيضًا باسكال زوبربوهلر كبير خبراء كرة القدم في فيفا، إلى جانب توم جاردنر رئيس قسم رؤى أداء كرة القدم، بدعم من فريق يضم محللي كرة القدم ومهندسي البيانات وعلماء البيانات ومحللي الأداء، سواء ميدانيًا في ميامي ودالاس أو عن بُعد من مدينة مانشستر الإنجليزية.

وأشار فيفا إلى أنه سيضع أحدث المقاييس وبيانات الأداء في تاريخ كأس العالم تحت تصرف الجمهور العالمي عبر التلفاز والإنترنت، بالإضافة إلى المنتخبات المشاركة واللاعبين.

كما ستقدم خدمة «الذكاء الكروي المعزز»، التي طورها فريق أبحاث الأداء في كرة القدم التابع لفيفا بالتعاون مع أرسين فينجر، رؤى جديدة لتحليل المباريات من خلال مرئيات أثناء اللقاءات وبعدها باستخدام تقنيات الواقع المعزز والرسومات التقليدية.

وقال فينجر: «تساعد مجموعة الدراسات الفنية في تحديد الاتجاهات السائدة في اللعبة، وإعداد الأجيال القادمة لتطوير كرة القدم، كما تسهم في جعل الرياضة أكثر إثارة من خلال تسليط الضوء على الصفات التي سيحتاجها اللاعبون مستقبلًا».

وأضاف: «بفضل المستوى غير المسبوق من البيانات عالية الجودة، ستتمكن مجموعة الدراسات الفنية من وصف وتحليل وتفسير ما يحدث على أرضية الملعب بطريقة تلهم الخبراء الفنيين وجماهير كرة القدم على حد سواء، فنحن لا نكتفي بجمع البيانات أكثر من أي وقت مضى، بل نحاول أيضًا تحقيق التوازن الصحيح بين الخبرة الفنية والبيانات، مع مشاركة ملاحظاتنا الفنية في الوقت الفعلي أثناء البطولة».

وستقوم مجموعة الدراسات الفنية بتحليل جميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباريات، سواء من موقع تكتيكي داخل الملعب أو من جناح الأداء المخصص لها في مدينة ميامي.

وأوضح فيفا، في ختام بيانه، أن أعضاء المجموعة سيتمكنون من الاطلاع على ست زوايا تصوير مختلفة وآلاف نقاط البيانات المباشرة خلال كل مباراة، كما سيتولون اختيار اللاعبين المتوجين بجوائز البطولة المختلفة.