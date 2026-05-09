الاتحاد الألماني لم يتوصل لاتفاق مع المنتخب حول مكافآت المونديال



لم يتوصل الاتحاد الألماني لكرة القدم بعد إلى اتفاق مع المنتخب حول مكافآت اللاعبين في بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وقال بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد، خلال حضوره الاجتماع السنوي لاتحاد بافاريا لكرة القدم: «نجري مناقشات بناءة مع إدارة المنتخب، لكن الأمر لا يتم علناً».



وأضاف: «أجرينا محادثات جيدة، وفي نهاية اليوم سنصل إلى اتفاق، المحادثات مستمرة، وسنعمل على إيجاد حل».



وكانت المكافأة الأعلى للمنتخب هي مبلغ 300 ألف يورو لكل لاعب (650 ألفاً و650 دولاراً) بعد الفوز بلقب كأس العالم في عام 2014 بالبرازيل.



ومؤخراً دفع الاتحاد الألماني مبلغ 100 ألف يورو لكل لاعب بعد وصول الفريق إلى دور الثمانية بكأس أمم أوروبا 2024، وكان الفوز باللقب سيمنح كل لاعب مكافأة قدرها 400 ألف يورو.

وتنطلق البطولة يوم 11 يونيو المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وأعرب نويندورف عن طموحاته الكبيرة في هذه البطولة.



وأضاف: «بالطبع تذهب للبطولة وهدفك الذهاب بعيداً فيها، هناك فرق كبيرة وقوى معتادة، هناك إنجلترا وفرنسا والبرازيل وكذلك الأرجنتين حامل اللقب، لكن لدينا فريق رائع، وأثق بأننا من ضمن المرشحين».



وفي آخر نسختين من كأس العالم خرج المنتخب الألماني من دور المجموعات، لكن نويندورف لا يعتقد أن ذلك سيحدث مجدداً في النسخة الحالية.



وقال نويندورف: «استعداداتنا للبطولة تسير باحترافية كبيرة، ونتطلع لتلك البطولة والمباريات التي سنخوضها، بالطبع نأمل بتحسين أدائنا عما كان عليه الأمر في آخر نسختين من أجل الذهاب بعيداً».

وسيواجه المنتخب الألماني كل من كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور في المجموعة الخامسة بالبطولة.