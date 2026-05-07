11.5 مليون دولار سعر تذكرة أسوأ مقعد في نهائي كأس العالم 2026



صدق أو لا تصدق، هذا ما يحدث الآن في سوق بيع أو إعادة بيع تذاكر مونديال 2026.. أرقام من المستحيل تصديقها ولكنها موجودة.



حسب مصادر إعلامية فإن مبلغ 11.5 مليون دولار هو السعر الذي طلبه أحد العارضين في المنصة الرسمية لـ«فيفا» لإعادة بيع التذاكر، محدداً المقعد المخصص للتذكرة، وليته كان في الصف الأول أو المقصورة أو حتى في منطقة وسط الملعب أو خلف أحد المرميين، بل بالعكس، يقع في ركن قصي من الاستاد.



المقعد المقصود هو المقعد رقم 12 في الصف رقم 22 في المدرج رقم 307، أي في أعلى قمة استاد ميتلايف الذي يستضيف نهائي المونديال، أي بين أسوأ المقاعد من ناحية الرؤية للحدث.



وختم التقرير الذي أعدته سكاي عن إعادة بيع التذكرة، أن التذكرة معروضة فعلاً لكن لا أحد يمكن أن يشتريها مشككة في الغرض من هذا العرض مرجحة أن من قام بذلك يريد أن يخطف الأضواء أو يمزح.