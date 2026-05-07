بمشاركة نجم الأوسكار.. ميسي ويامال وبيلينغهام في فيلم قصير قبل المونديال



قبل نحو شهر على انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اختارت إحدى شركات الملابس الرياضية العالمية أن تبدأ حملتها الكبرى للمونديال بطريقة مختلفة، عبر فيلم قصير يحمل عنوان Backyard Legends، جمع بين نجوم كرة القدم العالمية والسينما والموسيقى.



ويشارك في الفيلم الإعلاني نجوم من أجيال مختلفة، يتصدرهم ليونيل ميسي ولامين يامال وجود بيلينغهام، إلى جانب نجمة الكرة الأمريكية ترينتي رودمان، والفنان العالمي باد بوني، حيث أطلقته الشركة على حسابها على موقع «يوتيوب».



المفاجأة كانت حضور الممثل الحائز على الأوسكار، تيموثي شالاميه، كبطل رئيس للفيلم، إذ منح ظهوره العمل طابعاً سينمائياً يتجاوز الإعلان الرياضي التقليدي، خصوصاً أن الفيلم بُني على قصة شبابية مستوحاة من مباريات الأحياء الشعبية، حيث يتكون فريق صغير لمحاولة إسقاط فريق أسطوري، يفرض هيمنته على الملعب منذ سنوات طويلة.



واعتمد الإعلان على المؤثرات البصرية والذكاء الاصطناعي، لاستحضار أسماء تاريخية صنعت ذاكرة كرة القدم في التسعينيات وبداية الألفية، مثل زين الدين زيدان وديل بييرو وديفيد بيكهام، حيث كان ظهور هذه الأسماء وهم في مرحلة الشباب، كجزء من السرد الذي يربط بين أجيال اللعبة، وليؤكد أن أساطير كرة القدم تبدأ دائماً من مباريات الشوارع، قبل الأضواء والشهرة.