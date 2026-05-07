مدرب ألمانيا السابق: نهائي المونديال سيكون بين ألمانيا والبرازيل

أعرب يواخيم لوف، المدرب الأسبق للمنتخب الألماني والمتوج بلقب كأس العالم 2014، عن قناعته بقدرة «الماكينات» على حصد لقب مونديال 2026، في مواجهة نهائية متوقعة أمام منتخب البرازيل.

وقال لوف، اليوم الخميس: «تحسن الفريق بشكل ملحوظ خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية»، مشيرًا إلى أن المواهب الشابة مثل فلوريان فيرتز وجمال موسيالا منحت المنتخب دفعة قوية بعد خيبات الأمل التي شهدتها نسختا 2018 و2022.

وخلال حديثه في ندوة كروية بمدينة مانهايم، أوضح لوف أن المنتخب الألماني لا يزال يمتلك مساحة للتطور قبل انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأضاف أن ألمانيا تملك الإمكانيات الفنية لمواجهة أفضل المنتخبات و«الفوز على أي خصم في الواقع»، لكنه حذر في الوقت نفسه من تراجع إيقاع الفريق أحيانًا، ما يسمح للمنافسين بالعودة إلى أجواء المباراة.

كما وجه لوف انتقادات للنظام الجديد لمونديال 2026، الذي سيشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، معتبرًا أن زيادة عدد المنتخبات وإطالة مدة البطولة قد تؤديان إلى نتائج سلبية.