لام: فرنسا وإسبانيا أقرب لحصد كأس العالم من ألمانيا

يرى فيليب لام، قائد المنتخب الألماني السابق، أن منتخب بلاده لا يعد من أبرز المرشحين للتتويج ببطولة كأس العالم، التي تقام هذا العام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبعد مرور 12 عامًا على تتويج ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014، الذي كان لام أحد أبرز عناصره، أوضح أن المنتخب الحالي يضم لاعبين جيدين يمثلون أندية كبرى، لكنه لا يرى أن الفريق تطور بالشكل الكافي خلال السنوات الأخيرة.

وقال، خلال فعالية استضافتها صحيفتا «مونشنر ميركور» و«تي زد»: «الماضي لم يظهر بالضرورة أننا تطورنا حقًا كفريق خلال السنوات الأخيرة أو في البطولات الأخيرة».

ومنذ الفوز بلقب كأس العالم 2014، ودع المنتخب الألماني نسختي مونديال روسيا 2018 وقطر 2022 من دور المجموعات، كما فشل في بلوغ نهائي بطولة أوروبا خلال تلك الفترة.

وأضاف لام: «لهذا السبب أرى أن هناك منتخبات أخرى تعد الأبرز، مثل فرنسا أو إسبانيا وربما البرتغال، لكن كل شيء يظل ممكنًا».

وكان لام قد أنهى مسيرته الدولية عقب التتويج بمونديال البرازيل، قبل أن يعتزل كرة القدم نهائيًا عام 2017 بعد مسيرة طويلة مع بايرن ميونخ.

وعن إمكانية العودة للعمل داخل النادي البافاري، قال: «أنا مشغول جدًا حاليًا وأستمتع بحياتي. حياتي رائعة، ولهذا لا أفكر في بايرن ميونخ في الوقت الحالي».

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم يوم 11 يونيو/حزيران المقبل.