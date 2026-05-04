أستراليا تتجاهل الضغوط السياسية وتستعد لمونديال 2026

أكد توني بوبوفيتش، مدرب منتخب أستراليا، عدم وجود أي مخاوف بشأن الترتيبات الأمنية أو خطط السفر الخاصة ببعثة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وأشار المدرب، البالغ من العمر 52 عامًا، إلى ترحيبه بحضور دونالد ترامب مباراة منتخب بلاده أمام أستراليا في مدينة سياتل، معتبرًا أن ذلك سيمنح المواجهة طابعًا مميزًا.

ومن المقرر أن يتوجه بوبوفيتش إلى ساراسوتا بولاية فلوريدا يوم الأربعاء المقبل، لبدء معسكر تدريبي بمشاركة جهازه الفني وثمانية لاعبين كمرحلة أولى.

وجاءت هذه التصريحات في ظل أجواء مثيرة للجدل تحيط بالبطولة، بسبب التوترات السياسية المرتبطة بمشاركة منتخب إيران، إلى جانب الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة، خاصة ملفات الهجرة والحدود والتدخل في فنزويلا.

وكان جاكسون إيرفاين، لاعب المنتخب الأسترالي، قد انتقد الشهر الماضي منح الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزة السلام الافتتاحية لترامب، معتبرًا أنها تتعارض مع ميثاق حقوق الإنسان الخاص بالمنظمة.

ورغم هذه الانتقادات، شدد بوبوفيتش على أن المناخ السياسي لن يؤثر على استعداداته، مؤكدًا أن الفريق خاض تجارب سابقة في الولايات المتحدة خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين دون أي مشكلات.

وأوضح المدرب أن تركيزه ينصب بالكامل على تجهيز اللاعبين للمواجهات المقبلة، ومنها لقاء منتخب الولايات المتحدة في 19 يونيو/حزيران.

وأعرب بوبوفيتش عن شعوره بالفخر مع بداية رحلته المونديالية الأولى كمدرب، مشيرًا إلى لحظة مؤثرة جمعته بابنه أثناء تجهيز حقائب السفر، حين أخبره بأنه يستعد بالفعل لخوض كأس العالم.