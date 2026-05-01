جنوب أفريقيا تسبق الجميع إلى المكسيك استعدادًا للمونديال

قال المدرب هوجو بروس إن منتخب جنوب أفريقيا يخطط للوصول إلى المكسيك قبل نحو أسبوعين من مباراته الافتتاحية في كأس العالم 2026، وذلك من أجل التأقلم مع الارتفاع.

وتفتتح المكسيك، الدولة المضيفة المشاركة، البطولة في 11 يونيو / حزيران بمواجهة ضمن المجموعة الأولى أمام جنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، الذي يقع على ارتفاع 2200 متر فوق مستوى سطح البحر.

ورغم أن معظم لاعبي جنوب أفريقيا ينشطون في أندية مدينة جوهانسبرج، الواقعة على ارتفاع 1753 مترًا، يرى بروس أن فريقه يحتاج إلى وقت إضافي للتعود على الظروف المناخية في المكسيك قبل خوض المباراة الافتتاحية.

وسيبدأ المنتخب معسكره في 30 مايو / أيار بمدينة باتشوكا، التي تقع على ارتفاع يزيد بنحو 200 متر عن مكسيكو سيتي، وتبعد عنها أقل من 100 كيلومتر.

وقال بروس في مقابلة إذاعية: «سيكون من الصعب في الأيام الأولى أن نتدرب بكفاءة كاملة بسبب الارتفاع، لذا سنكثف العمل خلال الأسبوع الثاني».

ويخطط منتخب جنوب أفريقيا لخوض مباراة ودية على أرضه أمام نيكاراجوا في 29 مايو، رغم أن هذا اللقاء لم يُؤكد بعد، كما يجري مفاوضات لمواجهة بورتوريكو وديًا في باتشوكا.

وفي بقية مباريات المجموعة، يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع جمهورية التشيك في أتلانتا يوم 18 يونيو / حزيران، ثم مع كوريا الجنوبية في مونتيري يوم 24 يونيو، أملًا في اجتياز الدور الأول للمرة الأولى في رابع مشاركة له في كأس العالم.

وقال بروس في وقت سابق من هذا العام: «إنها مجموعة صعبة بالنسبة لنا. سنبدأ بمواجهة البلد المضيف في المباراة الافتتاحية على ملعب أزتيكا، وسيكون التحدي كبيرًا جدًا».

ورغم ذلك، أعرب المدرب المخضرم، الذي سبق أن مثل بلجيكا خلال وصولها إلى قبل نهائي كأس العالم 1986، عن اعتقاده بأن فريقه قادر على تحقيق بعض المفاجآت في البطولة، التي تستضيفها أيضًا كندا والولايات المتحدة.

يُذكر أن جنوب أفريقيا والمكسيك تعادلتا 1-1 في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2010 في جوهانسبرج.