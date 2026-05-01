إنفانتينو: مونديال 2026 يوحد العالم

استضافت مدينة فانكوفر اجتماعات الجمعية العامة لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

وخلال الاجتماع، شدد فيفا على قدرة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على توحيد شعوب العالم ضمن بيئة يسودها التناغم والاحترام، مؤكدًا التزامه باستئصال العنصرية من اللعبة.

وانطلقت الدورة الـ76 من اجتماعات (كونجرس) فيفا، وهي الثانية التي تستضيفها كندا بعد نسخة عام 1976 في مونتريال، وفي كلمته الافتتاحية شدد السويسري جياني إنفانتينو على القدرة الفريدة لكرة القدم على بناء الجسور في عالم مليء بالانقسامات، في وقت تنهمك فيه الاتحادات الوطنية الـ48 المشاركة في الاستعدادات للمونديال، لإظهار مستواها وتوجيه رسالة معبرة عن الوحدة.

وقال إنفانتينو في كلمته: «بالتأكيد ستشارك إيران في كأس العالم 2026، وبالتأكيد ستلعب في الولايات المتحدة، والسبب بسيط للغاية، وهو أنه علينا أن نتوحد ونجمع العالم معًا».

وأكد إنفانتينو: «إنها مسؤوليتي، بل مسؤوليتنا جميعًا. كرة القدم توحد العالم، وعلينا دائمًا أن نتذكر أن نتحلى بالإيجابية. يجب علينا أن نبتسم وأن نشعر بالسعادة، فالعالم مليء بما يكفي من المشاكل، وفيه ما يكفي من الذين يحاولون تقسيمه».

واعتلى إنفانتينو المنصة برفقة أعضاء من مجلس صوت اللاعبين وأساطير فيفا، ووجه رسالة بشأن التقدم الذي تحقق في تطبيق مبادرة «الموقف العالمي ضد العنصرية»، التي نالت الموافقة بالإجماع في النسخة الـ74 من الكونجرس التي عقدت في تايلاند عام 2024.

وأوضح إنفانتينو: «بعد سنتين من العمل، ورغم تبقي بعض التحديات، نقول بثقة إننا حققنا تقدمًا حقيقيًا وملموسًا. لقد حولنا التزامنا إلى خطوات عملية في جميع مجالات اللعبة العالمية، ولا تزال مهمتنا المشتركة توجه جهودنا وتدعمها في أنحاء العالم».

وصادق كونجرس فيفا على التقرير السنوي لعام 2025، الذي يتضمن الميزانية للدورة المالية بين عامي 2027 و2030، والتي تتوقع أرباحًا قياسية تصل إلى 14 مليار دولار أمريكي.

ويعني ذلك توفر مبلغ قياسي لإعادة استثماره في اللعبة، حيث ستصل استثمارات برنامج «فيفا فوروارد» المخصصة للاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء إلى 2.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قياسية تبلغ ثمانية أضعاف مقارنة بالفترة السابقة لعام 2016.