مونديال 2026 نحو أرقام تاريخية في الطلب والإيرادات

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخميس إن الطلب على تذاكر كأس العالم 2026 وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مع تسجيل 500 مليون طلب للبطولة التي ستشهد مشاركة 48 فريقًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال إنفانتينو خلال المؤتمر السنوي للفيفا: «سمعتم، كانت هناك نقاشات عديدة حول تذاكر كأس العالم. تلقينا 500 مليون طلب، 500 مليون طلب. في النسختين الماضيتين معًا، كان لدينا 50 مليون طلب، وهنا وصلنا إلى 500 مليون».

وأوضح إنفانتينو أن الفيفا باع بالفعل الغالبية العظمى من التذاكر التي طُرحت حتى الآن.

وأضاف: «قمنا ببيع 100 في المئة من الحصة التي طرحناها في السوق، والتي تمثل تقريبًا 90 في المئة من إجمالي التذاكر المتاحة حتى الآن. وبالطبع، نحن نطرح التذاكر في الأسواق باستمرار».

وبرزت قضية التذاكر كموضوع حساس في الفترة التي تسبق البطولة، مع إثارة مخاوف بشأن القدرة المادية للجماهير المحلية وتسهيل وصولها للمباريات.

وتابع إنفانتينو: «هناك تذاكر باهظة الثمن، نعم، ولكن هناك أيضًا تذاكر بأسعار معقولة».

ومن المتوقع أن يواصل الاتحاد الدولي للعبة طرح دفعات من التذاكر على مراحل، وهي استراتيجية تهدف إلى إدارة الطلب مع تعظيم الإيرادات لما يُنتظر أن تكون النسخة الأكثر ربحية في تاريخ كأس العالم.