ملفات شائكة على طاولة «فيفا» قبل كأس العالم

تجتمع الاتحادات المحلية الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في فانكوفر يوم الخميس المقبل لعقد الجمعية العمومية السنوية، في تجمع روتيني عادة، لكنه يكتسب أهمية أكبر هذا العام قبل أقل من شهرين على انطلاق كأس العالم 2026، وفي ظل تساؤلات عديدة بشأن النسخة الأولى التي تضم 48 منتخبًا.

وستقام أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين.

وتُعد التكاليف أحد أبرز المخاوف قبل البطولة، إذ أثار الحجم الهائل لاستضافة المنافسات في أنحاء قارة أمريكا الشمالية، وما يتطلبه ذلك من سفر لمسافات طويلة واختلاف الأنظمة الضريبية والمتطلبات التشغيلية الكبيرة، قلق بعض الدول المشاركة.

ونقل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مخاوف عدة اتحادات أوروبية من أن المنتخبات قد تجد صعوبة في تغطية نفقاتها ما لم تصل إلى أدوار متقدمة في البطولة.

ومن المتوقع أن يشير «فيفا» إلى القوة التجارية غير المسبوقة للبطولة، حيث أعلن استعداده لزيادة الجوائز المالية ومدفوعات المشاركة إلى مستويات تتجاوز الأرقام القياسية المسجلة بالفعل، مع تقديم كأس العالم الموسعة كوسيلة لإعادة توزيع أوسع، بدلًا من مجرد مكافأة مالية أكبر للفرق الأقوى.

وتتلخص رؤية «فيفا» في أن زيادة عدد الدول والمباريات والإيرادات ستؤدي في النهاية إلى تدفق المزيد من الأموال إلى برامج التطوير وتمويل التماسك والضامن في مختلف أنحاء اللعبة العالمية.

وتُعد مشاركة إيران البند الأكثر حساسية من الناحية السياسية على جدول أعمال «فيفا»، حيث تأهل المنتخب الإيراني إلى كأس العالم، لكن المخاوف الأمنية ومخاوف السفر المتعلقة بمبارياته في الولايات المتحدة دفعت المسؤولين في طهران إلى طلب ضمانات وملاعب بديلة.

ورفض «فيفا» أي تغيير في جدول المباريات، مؤكدًا أن المنتخبات مطالبة باللعب وفقًا للخطة.

ومن المتوقع أيضًا أن تخضع قيود الحصول على التأشيرات والسفر لمراقبة دقيقة، بعدما مُنع مسؤولون من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مؤخرًا من دخول كندا لحضور اجتماع قبل الجمعية العمومية، ما يؤكد العقبات العملية التي قد تنشأ عندما تتقاطع الرياضة مع سياسات الحدود والعلاقات الدولية.

ومع ذلك، قال «فيفا» لرويترز أمس الاثنين إن نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني سوزان شلبي، والرئيس جبريل الرجوب، حصلا الآن على التأشيرات، ومن المتوقع حضورهما الجمعية العمومية.

ووصلت شلبي بالفعل إلى فانكوفر، بينما يُتوقع وصول الرجوب اليوم الثلاثاء.

وأوضح «فيفا» أنه يعمل مع حكومات الدول المضيفة على تسهيل دخول الوفود، رغم أن القائمة النهائية للاتحادات المشاركة في الجمعية العمومية لن يتم تأكيدها إلا عند بدء الاجتماعات.