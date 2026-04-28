شكوك حول جاهزية مودريتش لمونديال 2026

يعتقد زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، أن لوكا مودريتش، قائد الفريق، سيكون جاهزًا لقيادة بلاده في بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف، بعد أن خضع لاعب وسط ميلان الإيطالي لعملية جراحية لعلاج كسر في عظم الوجنة.

وتعرض مودريتش (40 عامًا) للإصابة إثر اصطدام رأسه برأس مانويل لوكاتيلي، لاعب وسط يوفنتوس، خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل بدون أهداف، أول أمس الأحد، ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأعلن ميلان أن مودريتش عانى من «كسر معقد متعدد الشظايا في عظم الوجنة الأيسر»، مشيرًا إلى أنه خضع لعملية جراحية «ناجحة تمامًا»، دون أن يحدد مدة غياب اللاعب المخضرم عن الملاعب، لكنه تمنى له «الشفاء العاجل قبل انطلاق كأس العالم».

وتبدأ بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا يوم 11 يونيو/حزيران المقبل، في حين تستهل كرواتيا مشوارها في المونديال بمواجهة إنجلترا يوم 17 يونيو/حزيران، ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة بمرحلة المجموعات، التي تضم أيضًا منتخبي غانا وبنما.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن داليتش قوله: «تحدثت مع لوكا وتمنيت له عملية جراحية ناجحة وشفاء سريعًا وكاملًا».

وأضاف المدرب الكرواتي: «إنني على يقين بأنه سيبذل قصارى جهده ليكون جاهزًا لكأس العالم، وسنقدم له كل الدعم».

وأوضح داليتش: «إنني على ثقة من أن عملية التعافي ستسير وفقًا للخطة الموضوعة، وأن لوكا، بصفته قائد الفريق، سيقودنا في بطولة كبرى أخرى هذا الصيف».

ومن المقرر أن يغيب مودريتش عن بقية مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يسعى ميلان للتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب البطولة من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم الحالي.

ويتواجد ميلان في المركز الثالث حاليًا برصيد 67 نقطة، يليه يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 64 نقطة، ثم كومو وروما في المركزين الخامس والسادس برصيد 61 نقطة.