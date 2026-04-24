قرار كندي يخفف الضغط المالي على مشجعي كأس العالم



تراجعت مدينة تورونتو ​عن خططها لفرض رسوم على الجماهير لحضور مهرجان ‌مشجعي ​كأس العالم لكرة القدم، إذ وافق مجلس المدينة على خطة معدلة تتيح خيار الدخول المجاني للجمهور بعد اعتراض بعض أعضاء المجلس على أن الرسوم البالغة عشرة دولارات تخل بوعود سابقة.



واقترح مسؤولو المدينة الأسبوع ⁠الماضي خطة لتسعير تذاكر الدخول العامة للحدث بعشرة دولارات.



وجرى الترويج للمهرجان، الذي من المقرر أن يشمل بثاً مباشراً للمباريات مع الطعام والعروض الترفيهية، العام ‌الماضي على أنه «مساحة مجانية وشاملة» للمشجعين للاستمتاع بالمباريات خلال البطولة التي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.



وبعد اعتراضات من ‌بعض أعضاء المجلس، الذين أثاروا مخاوف بشأن القدرة المالية ‌للسكان، طلبت أوليفيا ‌تشاو رئيسة بلدية تورونتو من الموظفين هذا الأسبوع إعادة النظر في فكرة ​التذاكر.



وأصدر مسؤولو المدينة ‌تقريراً يوم ​الأربعاء الماضي يقترح تخصيص 15600 تذكرة ⁠مجانية من 20 ألف تذكرة للدخول العام متاحة يومياً، مع تخصيص 500 تذكرة للمجموعات داخل المجتمع بدون ​مقابل. ⁠مع توفير 3900 تذكرة ⁠مميزة يومياً تتراوح أسعارها بين مئة و300 دولار.



وقال المسؤولون في التقرير الأصلي الأسبوع الماضي إن خطة التذاكر ⁠كانت مطلوبة كإجراء للسيطرة على الجماهير والمساعدة في تغطية التكاليف المتعلقة بتقديم «تجربة متطورة للمشجعين».



وقالت تشاو للصحفيين قبل تصويت المجلس بنتيجة 18 مقابل ثلاثة أصوات لصالح توفير خيار الدخول المجاني «يجب أن يكون مهرجان ‌المشجعين مجانياً للدخول العام. يمكننا تقديم باقات الشخصيات البارزة لمن يرغب، لكن ​يجب أن تظل الأبواب مفتوحة للجميع».



وستستضيف تورونتو، واحدة من 16 مدينة في كندا والولايات المتحدة والمكسيك ستستضيف مباريات كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً، ست مباريات في ​البطولة.