انفراجة في صفوف نيوزيلندا قبل مونديال 2026

تلقى دارين بيزلي، مدرب منتخب نيوزيلندا، أنباء إيجابية على صعيد الإصابات مع استمرار العد التنازلي لانطلاق كأس العالم لكرة القدم، إذ من المتوقع أن يعود المدافعان الأساسيان ليبراتو كاكاتشي ومايكل بوكسال إلى اللعب في الأيام المقبلة.

وقال بيزلي لموقع «ستاف» الإخباري النيوزيلندي، اليوم الجمعة، إن كاكاتشي، الظهير الأيسر لفريق ريكسهام، والغائب عن الملاعب منذ فبراير / شباط بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، قد عاد إلى التدريبات بشكل كامل.

وأضاف عن مباراة الفريق منتصف هذا الأسبوع: «كان على وشك المشاركة ضد أوكسفورد يونايتد. إنه يشعر بحالة جيدة، ويأمل أن يشارك في المباراة المقبلة ضد كوفنتري سيتي يوم الأحد».

ويخضع بوكسال، الذي غاب لأكثر من شهر بسبب إصابة في العضلة الضامة، لتعامل حذر من قبل ناديه مينيسوتا يونايتد الأمريكي، لكنه بات جاهزًا بما يكفي للعودة إلى اللعب.

وتابع المدرب: «لو كانت كأس العالم الآن، فإنه سيكون متاحًا للاختيار».

كما عبّر بيزلي عن سعادته برؤية القائد كريس وود، الهداف التاريخي للمنتخب، يعود إلى اللعب مع نوتنجهام فورست بعد مخاوف تعرضه لإصابة، في حين يقترب عدد من اللاعبين الآخرين من العودة.

ويقترب ساربريت سينج، لاعب خط وسط ولنجتون فينكس، من العودة من إصابة في الركبة، بينما من المتوقع أن يكون المدافعان ناندو بيناكر وفرنسيس دي فريس جاهزين للمشاركة مع أوكلاند إف سي في المرحلة الختامية من الدوري.

وغاب الجناح المخضرم كوستا بارباروسيس عن خسارة وسترن سيدني واندرارز أمام ولنجتون، يوم السبت الماضي، بسبب مشكلة في ربلة الساق، لكنه من المتوقع أن يكون جاهزًا لكأس العالم.

وتستهل نيوزيلندا، التي تعود إلى كأس العالم لأول مرة منذ عام 2010، مشوارها في البطولة يوم 15 يونيو / حزيران بمواجهة منتخب إيران في لوس أنجلوس، قبل أن تواجه مصر وبلجيكا ضمن المجموعة السابعة.

وقال بيزلي إنه يشعر بتوتر شديد وهو يشاهد اللاعبين في مباريات أنديتهم قبل سبعة أسابيع من انطلاق البطولة، مضيفًا: «إنها فترة مقلقة، في كل مرة يشارك فيها اللاعبون الآن. سنعيش على هذا النحو طوال الشهر المقبل حتى نصل إلى كأس العالم».