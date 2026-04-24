واشنطن تفتح الباب لإيران في مونديال 2026 بشروط

صرّح ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، بأن بلاده لا تعترض على مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف، لكنه حذّر من إمكانية منع بعض أعضاء الوفد الإيراني من دخول الولايات المتحدة.

وقال روبيو للصحفيين، في وقت متأخر مساء أمس الخميس، خلال إحدى الفعاليات في البيت الأبيض: «لم تصدر الولايات المتحدة أي توجيهات تمنعهم من الحضور»، موضحًا أن «المشكلة مع إيران لن تكون في رياضييها».

وأضاف: «تكمن المشكلة في بعض الأشخاص الآخرين الذين قد يرغبون في اصطحابهم معهم، والذين تربط بعضهم صلات بالحرس الثوري الإيراني. قد لا نتمكن من السماح لهم بالدخول، لكن ليس الرياضيين أنفسهم».

وتابع: «لا يمكنهم إدخال مجموعة من عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى بلادنا والتظاهر بأنهم صحفيون ومدربون رياضيون».

وكانت الولايات المتحدة قد صنّفت الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، كمنظمة إرهابية أجنبية.

وينطلق المونديال في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يوم 11 يونيو / حزيران المقبل، وتستمر منافساته حتى 19 يوليو / تموز.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران في 28 فبراير / شباط الماضي، وبدأ وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 8 أبريل / نيسان الجاري، فيما قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديده من جانب واحد يوم الثلاثاء الماضي.

وتأهلت إيران لكأس العالم، لكن مشاركتها في البطولة ظلت موضع شك بسبب الحرب.

ومن المقرر أن تقام مباريات إيران الثلاث في دور المجموعات ضد منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا ومصر في مدينتي سياتل ولوس أنجلوس، فيما رفض فيفا طلب إيران بنقل مبارياتها إلى المكسيك.

وكان مبعوث خاص لترامب قد تصدر عناوين الأخبار، أول أمس الأربعاء، عندما اقترح أن تحل إيطاليا محل إيران في كأس العالم، وهو المقترح الذي رفضه ساسة إيطاليا.