«فيفا» يغرس مليون شجرة في المدن المستضيفة لكأس العالم 2026



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمناسبة يوم الأرض، عن دعم مشاريع إعادة التشجير وغرس الأشجار في المدن الـ16 المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتهدف هذه المبادرة التي تنفذ بالتعاون مع مؤسسة «أربور داي» إلى ترك إرث بيئي مستدام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة عبر غرس مليون شجرة في الغابات وأكثر من 12 ألف شجرة في المرافق العامة والمدارس والحدائق.



وجرى غرس أكثر من 250 ألف شجرة حتى الآن ضمن 19 مشروعاً لتأهيل الغابات و20 فعالية مجتمعية تغطي مساحة تزيد على 2000 فدان، وهو ما يعادل مساحة 1000 ملعب كرة قدم تقريباً.



وتسهم هذه الجهود في خفض حرارة المدن وتحسين جودة الهواء وحماية التنوع البيولوجي، مع التركيز على تلبية الاحتياجات البيئية الخاصة بكل مدينة مستضيفة لضمان استفادة المجتمعات المحلية من هذه المساحات الخضراء لأجيال قادمة، حسبما ذكر الموقع الرسمي لفيفا.



وأكد مسؤولو البطولة في الدول الثلاث أن العمل مستمر طوال فصل الصيف لتعزيز المشاركة المدنية والاستثمار في الطبيعة، حيث ستشهد مدن سياتل وفيلادلفيا وبوسطن ونيويورك وتورونتو فعاليات غرس الأشجار خلال شهري أبريل ومايو، تليها المدن المكسيكية في يوليو وأغسطس.