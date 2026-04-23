«فيفا» يرفض سيناريو استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم

لا يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم إشراك منتخب إيطاليا في كأس العالم 2026 بدلًا من منتخب إيران، وذلك بعد تلميحات من دونالد ترامب في هذا الصدد.

وأثارت شكوكًا حول مشاركة المنتخب الإيراني في المونديال، لكن فيفا لا يملك أي خطة لاستبعاده، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الخميس.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص باولو زامبولي لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «اقترحت على ترامب وإنفانتينو أن تحل إيطاليا محل إيران في كأس العالم. أنا مواطن إيطالي، وسيكون حلمًا أن أرى المنتخب الإيطالي في بطولة تستضيفها الولايات المتحدة، فبامتلاكهم أربعة ألقاب، لديهم تاريخ يبرر إدراجهم».

ولم يعلق فيفا رسميًا على هذا الاقتراح، لكن رئيسه جياني إنفانتينو قال الأسبوع الماضي: «المنتخب الإيراني قادم بالتأكيد».

وأوضحت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن طرح هذه الفكرة جاء في سياق تهدئة الأجواء بين الولايات المتحدة وإيطاليا، بعد انتقادات وجهتها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لترامب بسبب تصريحاته المتعلقة ببابا الفاتيكان.

وفشلت إيطاليا، بطلة العالم أربع مرات، في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد خسارتها في الملحق أمام البوسنة والهرسك الشهر الماضي.

وبموجب لوائح فيفا، يمتلك الاتحاد الدولي سلطة تقديرية كاملة في حال انسحاب أو استبعاد أي منتخب، حيث تنص المادة السادسة من لوائح كأس العالم على أنه «يجوز لفيفا استبدال الاتحاد العضو المشارك باتحاد آخر».