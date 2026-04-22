«فيفا» يطرح دفعة جديدة من تذاكر مونديال 2026

يطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دفعة جديدة من تذاكر بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، اليوم الأربعاء، وذلك قبل 50 يومًا من انطلاق البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وذكر «فيفا» أن الجماهير يمكنها شراء تذاكر 104 مباريات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، بداية من الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.

وجرى بيع أكثر من خمسة ملايين تذكرة بالفعل.

وأوضح «فيفا» أن مقاعد في الصفوف الأمامية للملاعب ستكون متاحة ضمن هذه الدفعة.

وتُعد هذه المرحلة هي الأخيرة من بيع التذاكر، رغم أن «فيفا» أكد أنه سيتم طرح المزيد من التذاكر بشكل مستمر حتى موعد المباراة النهائية في 19 يوليو/تموز المقبل، وذلك حسب التوافر.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 11 يونيو/حزيران المقبل.