رسمياً برقم فاق جميع التوقعات.. 150 دولاراً ثمن تذكرة قطار إستاد ميتلايف في نيوجرسي



أعلن مسؤولون من الاتحاد ​الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والنقل في نيوجرسي، الجمعة، أن تذاكر النقل العام ذهاباً وإياباً لحضور مباريات كأس العالم في نيوجرسي ستبلغ تكلفتها ⁠150 دولاراً، بعد أن كانت أقل من 15 دولاراً للمسار نفسه في الأيام العادية.



وتضاف هذه الزيادة التي تزيد عشرة أضعاف في أسعار النقل إلى تكلفة تذاكر مباريات كأس العالم والتي قد تصل إلى آلاف الدولارات.



وقال الرئيس التنفيذي للجنة استضافة كأس العالم في نيويورك/نيوجرسي، اليوم: «نتوقع نفاد تذاكر وسائل النقل العام ​عبر الحافلات السريعة ووسائل ​النقل في نيوجرسي، لأنها ⁠ستكون أسرع الطرق وأكثرها كفاءة للوصول إلى الإستاد».



وستشمل الخدمة رحلات ذهاباً ​وإياباً ⁠من ⁠مدينة نيويورك إلى إستاد ميتلايف بالقطارات والحافلات السريعة الخاصة. وستكون التذاكر غير قابلة ⁠للتحويل أو الاسترداد، وستكون متاحة لحاملي تذاكر كأس العالم وستُطرح للبيع في 13 مايو المقبل.



وستكون خيارات النقل الأخرى محدودة، لأن مواقف السيارات العامة المحيطة بالملعب، والتي تستوعب عادة أكثر ​من 20 ألف سيارة، ستكون مغلقة في أيام المباريات.



وسيستضيف إستاد ميتلايف ثماني مباريات في كأس العالم، بينها المباراة ​النهائية.