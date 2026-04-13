الاتحاد السعودي يجهز قائمة من 5 مدربين لخلافة رينار

أعد الاتحاد السعودي لكرة القدم ملفًا يضم 5 مدربين لاختيار أحدهم لخلافة الفرنسي هيرفي رينار، في حال إقرار إقالته من منصبه، حسبما أفاد تقرير إخباري.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، نقلًا عن «مصادر وثيقة الاطلاع»، أن اتحاد الكرة السعودي أعد الملف قبل نحو 60 يومًا من انطلاق بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي يشارك فيها المنتخب «الأخضر».

وأضاف التقرير أن قائمة المرشحين تضم 3 مدربين ينشطون حاليًا في تدريب أندية بالدوري السعودي، إلى جانب اثنين من خارج المملكة لم يسبق لهما العمل في الكرة السعودية، في إطار تحركات استباقية يدرسها الاتحاد تحسبًا لأي قرار محتمل.

ورفضت المصادر تأكيد اجتماعات تمت خلال الأسبوع الماضي مع مدربين، أحدهم اليوناني دونيس، مدرب نادي الخليج، مشددة على أن اتحاد كرة القدم يراجع ملفاته مع بعض المدربين الموجودين في قائمته بين فترة وأخرى، حين يستلزم الأمر ذلك.

وفي السياق ذاته، لا يزال تقييم الجهاز الفني الحالي مستمرًا داخل أروقة الاتحاد، حيث من المنتظر الإعلان عنه خلال الأيام العشرة المقبلة «في حال» التوصل إلى قرار حاسم، في وقت يخضع فيه ملف المدرب الفرنسي لمراجعة شاملة للمرحلة الماضية.

وكانت صحيفة «ليكيب» الفرنسية قد أشارت، نقلًا عن مصادرها، إلى تلقي رينار عرضًا لتدريب منتخب غانا، مع وجود رغبة لديه في خوض التجربة، لا سيما بعدما أعلن اتحاد الكرة الغاني إقالة المدرب أوتو أدو، قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال.

وعانى منتخب السعودية من سوء النتائج في الفترة الأخيرة، حيث تلقى خسارة قاسية 0 / 4 أمام ضيفه المنتخب المصري وديًا في مدينة جدة، خلال فترة التوقف الدولي الشهر الماضي، التي شهدت أيضًا خسارته 1 / 2 أمام مضيفه منتخب صربيا.

ويُذكر أن منتخب السعودية يتواجد في المجموعة الثامنة بمرحلة المجموعات في كأس العالم، برفقة منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر (كاب فيردي).