فيفا يرفض طلب إيران نقل مبارياتها إلى المكسيك



أعلنت كلوديا شينباوم رئيسة المكسيك، الجمعة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قرر عدم نقل مباريات إيران في كأس العالم من الولايات المتحدة إلى المكسيك.



وكانت إيران قد طلبت عدم خوض مبارياتها الثلاث في دور المجموعات بالولايات المتحدة.



وقالت شينباوم في مؤتمر صحفي: «قرر الفيفا في النهاية أنه لا يمكن نقل المباريات من ملاعبها الأصلية». وأضافت أن هذا الأمر سيتطلب جهداً لوجستياً هائلاً من وجهة نظر الفيفا.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أبدى سابقاً تحفظاته بشأن طلب إيران نقل مبارياتها ضد بلجيكا ونيوزيلندا ومصر في بطولة كأس العالم التي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، والتي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



