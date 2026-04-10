نجم برازيلي سابق يفجرها: نيمار لا يريد خوض منافسات المونديال

قال النجم البرازيلي السابق لويزاو إن نيمار لا يرغب في المشاركة بكأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وذكر موقع «جول» أن جدلًا كبيرًا دار حول انضمام نيمار إلى قائمة البرازيل في كأس العالم، وما زال مستمرًا، فيما انضم المهاجم البرازيلي السابق لويزاو إلى قائمة المشككين في جاهزية اللاعب مع اقتراب البطولة، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يعد يملك نفس الرصيد الذي يمكنه من قيادة المنتخب في الحدث العالمي.

وفي حديثه مع برنامج «بطل العالم مع جالفاو» عبر قناة «إن سبورتس»، لم يتردد لويزاو في التشكيك في جاهزية نيمار الذهنية والبدنية، وقال إن رغبات اللاعب لا تتوافق مع التوقعات.

وقال لويزاو، أحد رموز فريق كورنثيانز، والذي عُرف بمهاراته التهديفية وشارك في 12 مباراة دولية: «أعتقد أن نيمار لا يريد الذهاب إلى كأس العالم»، مؤكدًا أن اللاعب غير مهتم بإصلاح علاقته بأفراد الجهاز الفني للمنتخب.

وأضاف: «إذا أردنا فعل ذلك، مثلما حدث مع رونالدو من قبل، لو كنت مكانه لذهبت إلى المدرب للتحدث معه، حينما ترغب في ذلك ستسعى إليه بجدية».

وتابع لويزاو، مسترجعًا التزامه خلال فترة لعبه مع المنتخبات: «أعتقد أن هؤلاء اللاعبين بحاجة إلى مدرب قوي، أتذكر أنني حينما انضممت إلى منتخب الشباب اضطررت إلى استئجار بدلة للذهاب إلى المنتخب».