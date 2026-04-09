إنجلترا تكشف عن آخر المباريات التحضيرية استعداداً لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الإنجليزي ​لكرة القدم، الخميس، أن منتخب إنجلترا سيواجه نيوزيلندا وكوستاريكا وديا في تامبا ⁠وأورلاندو في ختام استعداداته لكأس العالم 2026.



وستلعب إنجلترا أمام نيوزيلندا، التي تشارك في كأس العالم للمرة الأولى منذ 2010، في السادس من يونيو قبل أن تواجه كوستاريكا، التي وصلت إلى ​دور الثمانية في ​نسخة 2014، ⁠بعد أربعة أيام. وقال الاتحاد في بيان: «ستشكل المباراتان ​جزءاً ⁠أساسياً من ⁠معسكر إنجلترا التحضيري في جنوب فلوريدا قبل ⁠الانتقال إلى معسكر الفريق في كانساس سيتي بولاية ميزوري خلال البطولة».



وتستهل إنجلترا، التي وصلت إلى دور الثمانية في النسخة السابقة، ​مشوارها في المجموعة 12 بمواجهة كرواتيا يوم 17 يونيو.