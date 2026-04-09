جاهز مهما كان دوري.. ماجواير يتمسك بحلم المشاركة في كأس العالم

اعترف هاري ماجواير، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بأنه يشعر بحماس كبير للتواجد ضمن قائمة المنتخب التي سيختارها توماس توخيل للمشاركة في بطولة كأس العالم هذا الصيف، مؤكدًا ثقته في قدرته على تقديم أداء مميز في البطولات الكبرى.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مسيرة ماجواير شهدت تحسنًا مع مانشستر يونايتد، ما أهّله للحصول على أول استدعاء دولي له منذ 18 شهرًا في مارس/آذار الماضي، حيث شارك في مباراتين وديتين، إذ خاض اللقاء كاملًا أمام أوروجواي، وشارك كبديل في الهزيمة 1-0 أمام اليابان.

شارك ماجواير في سبع مباريات فقط مع منتخب إنجلترا منذ إحدى أصعب فترات مسيرته، عندما تعرض للسخرية من جماهير اسكتلندا بعد تسجيله هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه خلال الفوز 3-1 في ملعب «هامبدن بارك» في سبتمبر/أيلول 2023.

جاءت عودته القوية مع ناديه في توقيت مناسب، ليعزز فرصه في المشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة، رغم أن توماس توخيل أشار إلى أنه لا يزال خلف إزري كونسا، ومارك جويهي، وجون ستونز، وتريفو تشالوبا المصاب، في ترتيب المدافعين.

قال ماجواير: «بالطبع أنا متحمس بشدة للذهاب، أعتقد أن هذه ستكون آخر بطولة كأس عالم أخوضها مع منتخب بلادي. شاركت في نسختين، وغيابي عن بطولة أمم أوروبا قبل عامين بسبب الإصابة كان مؤلمًا».

أضاف: «أنا متحمس للمشاركة، بغض النظر عن الدور الذي سيطلبه مني المدرب، سواء أساسيًا أو للمساهمة في الأوقات الحاسمة».

أكمل: «ما زلت أعتقد، حتى في هذا العمر، أنني من أفضل المدافعين داخل منطقة الجزاء، وهذا قد يكون مؤثرًا في اللحظات الحاسمة، سواء للحفاظ على التقدم أو لمحاولة قلب النتيجة».

اختتم: «أؤمن بأن لدي دورًا مهمًا يمكنني تقديمه، وإذا رأى المدرب ذلك، فأنا واثق من أنه سيختارني».