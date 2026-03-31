العراق يحمل الآمال العربية لمشاركة غير مسبوقة في المونديال



يستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره البوليفي، في الساعة السابعة من صباح غد، الأربعاء، بتوقيت الإمارات، على ملعب بي بي في إيه، بمدينة مونتيري المكسيكية، وذلك ضمن الملحق العالمي المؤهل للمونديال، في مواجهة حاسمة لانتزاع بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وأمام العراق فرصة ذهبية للتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشاركته الأولى عام 1986، التي أقيمت في المكسيك.



ويحمل العراق الآمال في تحقيق رقم غير مسبوق للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم، إذ في حال تأهله سيرتفع عدد المنتخبات العربية في النهائيات التي تضم 48 منتخباً لأول مرة، إلى 8 منتخبات عربية.



وسبق أن تأهلت 7 منتخبات عربية إلى كأس العالم 2026، وهي الأردن، مصر، السعودية، المغرب، تونس، الجزائر، وقطر.



وستحسم مواجهة العراق وبوليفيا الصراع على بطاقة للتأهل من أصل بطاقتين تحسمان عن طريق الملحق العالمي، إذ في حال نجاح المنتخب العراقي في التأهل سينضم إلى المجموعة التاسعة في المونديال والتي تضم فرنسا والسنغال والنرويج.



وكان أكبر عدد من المنتخبات العربية شاركت في نسخة واحدة في المونديال في نسختين، الأولى في كأس العالم 2018 في روسيا، وكان بمشاركة 4 منتخبات هي مصر والسعودية وتونس والمغرب، والمرة الثانية في النسخة الماضية عام 2022 في مونديال قطر وبنفس العدد بعد مشاركة السعودية والمغرب وتونس وقطر، واستطاع المنتخب المغربي إحراز المركز الرابع، في أكبر إنجاز عربي في تاريخ المونديال.