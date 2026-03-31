أنشيلوتي يقترب من إعلان قائمة البرازيل للمونديال

دعم كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، المدافع المخضرم دانيلو، مؤكدًا وجوده ضمن القائمة النهائية لكأس العالم 2026، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ملامح التشكيلة الأساسية أصبحت شبه مكتملة قبل الإعلان الرسمي في مايو المقبل.

وأوضح أنشيلوتي، في تصريحات للصحفيين بمدينة أورلاندو قبل المواجهة الودية أمام كرواتيا، أن دانيلو يمثل عنصرًا مهمًا داخل الملعب وخارجه، قائلاً إن خبرته وشخصيته تمنح الفريق توازنًا كبيرًا، إلى جانب قدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الدفاعي.

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا أصبحت واضحة بنسبة كبيرة، مؤكدًا أن الجهاز الفني استقر إلى حد بعيد على التشكيل الأساسي للمباراة الأولى في البطولة، مع بقاء بعض التفاصيل البسيطة قيد المراجعة.

يلعب دانيلو، البالغ من العمر 34 عامًا، حاليًا ضمن صفوف فلامنجو، بعد مسيرة أوروبية بارزة مع ريال مدريد ومانشستر سيتي، ويمتلك في رصيده 67 مباراة دولية بقميص المنتخب البرازيلي.

تستعد البرازيل لخوض منافسات كأس العالم، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، حيث أوقعتها القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي واسكتلندا.

وشدد أنشيلوتي على أن الطريق نحو اللقب السادس يتطلب توازنًا واضحًا، مؤكدًا أن الاعتماد على القدرات الهجومية وحدها لن يكون كافيًا، وأن التنظيم الدفاعي يمثل عنصرًا حاسمًا في حسم المنافسة.

وأضاف: «نمتلك الموهبة، لكن الفوز بكأس العالم يتطلب الدفاع بشكل جيد أيضًا، فلا توجد طريقة أخرى لتحقيق اللقب».