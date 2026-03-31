إقالة مفاجئة لمدرب غانا قبل كأس العالم

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، انفصاله عن أوتو أدو، مدرب المنتخب الأول، قبل 72 يومًا من انطلاق بطولة كأس العالم 2026.

وجاء القرار بعد ساعات قليلة من خسارة منتخب غانا أمام منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1 في شتوتجارت، ضمن استعداداته للنهائيات التي ستقام في أمريكا الشمالية الصيف المقبل. كما تعرض المنتخب لهزيمة أخرى بنتيجة 5-1 أمام النمسا يوم الجمعة.

وقال الاتحاد، في بيان رسمي: «انفصل الاتحاد الغاني لكرة القدم عن مدرب المنتخب الوطني الأول، النجوم السوداء، أوتو أدو، بأثر فوري».

وفشل أدو، لاعب بوروسيا دورتموند السابق، الذي تولى المهمة في مارس 2024، في قيادة غانا للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، رغم امتلاكه عناصر بارزة مثل أنطوان سيمينيو ومحمد قدوس.

وخلال فترته، حقق المدرب المولود في ألمانيا 8 انتصارات مقابل 9 هزائم في 22 مباراة قاد فيها المنتخب.

وسبق لأوتو أدو (50 عامًا) قيادة منتخب غانا في كأس العالم 2022، بعدما عمل مساعدًا للمدرب ميلوفان راييفاتس.

وحقق المنتخب الغاني فوزًا على كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2 في قطر، لكنه ودع البطولة من دور المجموعات بعد خسارتين أمام البرتغال وأوروجواي.

وتشارك غانا في كأس العالم للمرة الخامسة، حيث أوقعتها القرعة في المجموعة الثانية عشرة إلى جانب كرواتيا وإنجلترا وبنما.