ألمانيا تراجع نفسها قبل المونديال

سجل دينيز أونداف، مهاجم شتوتجارت، هدفًا متأخرًا منح منتخب ألمانيا فوزًا ثمينًا على أرضه أمام منتخب غانا بنتيجة 2-1، في مباراة ودية أقيمت مساء الإثنين بمدينة شتوتجارت، ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026.

تقدم الألمان عبر كاي هافيرتز، قبل أن تدرك غانا التعادل عن طريق عبدو فاتاو، ثم خطف أونداف هدف الفوز في الدقيقة 88 على ملعب ناديه.

وقال أونداف، في تصريحات لقناة «إيه آر دي»: «استمتعت كثيرًا بتشجيع الجماهير لي».

وحقق المنتخب الألماني هذا الفوز بعد انتصار مثير على سويسرا بنتيجة 4-3 يوم الجمعة الماضي، لكنه أقر بالحاجة إلى التطور.

وأضاف مهاجم شتوتجارت: «كنا نستحق الفوز، وعشت ليلة مثالية بتسجيل هدف الحسم، لكننا بحاجة للعمل على تفاصيل صغيرة لنكون أكثر فاعلية».

ودافع أونداف عن زميله ليروي ساني، الذي تعرض لصافرات استهجان بعد مشاركته بديلًا، قائلًا: «ما حدث لساني كان مؤسفًا، فهو جزء من الفريق، وأتمنى أن تدعمه الجماهير في المباراة المقبلة».

من جانبه، أكد المدرب يوليان ناجلسمان أن الأداء شهد فترات جيدة، لكنه أشار إلى وجود جوانب تحتاج للتحسين.

وقال ناجلسمان: «قدمنا مباراة جيدة، وأظهرنا أنه عندما نلتزم تكتيكيًا نكون في أفضل حالاتنا، كما حدث في أول 25 دقيقة».

وأضاف: «كان علينا تسجيل هدفين أو ثلاثة في الشوط الأول».

وتعد مواجهة غانا البروفة الأخيرة قبل إعلان قائمة ألمانيا لكأس العالم، المقرر الكشف عنها في 12 مايو.

وأوضح ناجلسمان: «لدينا تصور واضح لملامح القائمة، لكنه يحتاج إلى مراجعة دقيقة ومناقشات قبل اتخاذ القرار النهائي».

وسيبدأ المنتخب الألماني معسكره التحضيري في 25 مايو، قبل أن يواجه فنلندا في 31 من الشهر ذاته، ثم يتوجه إلى الولايات المتحدة في 2 يونيو، حيث يخوض مباراة ودية أخيرة بعد أربعة أيام أمام المنتخب الأمريكي.

وسيخوض المنتخب الألماني منافسات كأس العالم 2026 ضمن مجموعة تضم كوت ديفوار وإكوادور وكوراساو، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.