استعدادات المونديال تفرض مرونة في ودية مصر وإسبانيا

اتفق منتخبا منتخب مصر ومنتخب إسبانيا على عدد التبديلات في المباراة الودية التي ستجمع بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن استعداداتهما لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، إلى أن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، اتفق مع الجانب الإسباني على إجراء 11 تبديلًا خلال المباراة.

من جانبه، أوضح مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات تليفزيونية، أن الاجتماع الفني للمباراة شهد في البداية الاتفاق على إجراء 8 تبديلات، قبل أن يطلب إبراهيم حسن زيادة العدد.

ويدخل منتخب مصر المواجهة متسلحًا بفوز كبير على منتخب السعودية بنتيجة 4-0، في مباراة ودية أقيمت مساء الجمعة الماضي بمدينة جدة.

في المقابل، فاز منتخب إسبانيا على صربيا بنتيجة 3-0، في مباراة ودية أخرى خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس.

وتُقام منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وسيلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، بينما يخوض المنتخب الإسباني، بطل أوروبا، منافسات البطولة ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أوروجواي والسعودية وكاب فيردي.