جنوب أفريقيا تراهن على «المجهول» في كأس العالم

قال المدرب البلجيكي هوجو بروس، إن منتخب جنوب أفريقيا قادر على تحقيق مفاجآت في كأس العالم لكرة القدم هذا العام، مستفيدًا من كونه فريقًا غير معروف نسبيًا على الساحة الدولية.

وتعود جنوب أفريقيا إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ استضافتها للبطولة عام 2010، حيث ستخوض المباراة الافتتاحية في 11 يونيو أمام المكسيك، ضمن البطولة التي تُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على ملعب أزتيكا.

كما تلعب ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كوريا الجنوبية، والفائز من مواجهة الملحق بين جمهورية التشيك والدنمارك.

وقال بروس، قبل المباراة الودية أمام بنما: «عندما نكون في أفضل حالاتنا، وبالكفاءة التي يتمتع بها هذا الفريق، يمكننا تحقيق بعض المفاجآت في كأس العالم».

وأضاف: «نحن أيضًا فريق لا يعرفه الكثير من الناس، وقد يكون ذلك في صالحنا».

وأكد المدرب البلجيكي أن التأهل إلى كأس العالم بعد غياب طويل لا يعني الاكتفاء بالمشاركة، مشددًا على أن طموح الفريق يتمثل في الذهاب بعيدًا في البطولة.

وقال: «بالنسبة لي، لا يكفي مجرد التواجد، وسأشعر بخيبة أمل إذا لم يكن الأداء على المستوى الذي أعتقد أنه يمكن أن يكون عليه».

وأضاف: «لا أحتاج إلى الضغط على اللاعبين، فهم بدورهم يريدون إثبات أنفسهم في كأس العالم، وأعرف عقليتهم جيدًا ومدى تعطشهم لتحقيق إنجاز».

وسبق لجنوب أفريقيا التأهل إلى نهائيات عامي 1998 و2002، كما شاركت بوصفها الدولة المضيفة في نسخة 2010، لكنها لم تحقق نتائج بارزة منذ ذلك الحين.

وتفوق المنتخب الجنوب أفريقي على نيجيريا في التصفيات، ليحجز مقعدًا ضمن المقاعد التسعة المخصصة لقارة أفريقيا في نهائيات كأس العالم.

وأشار بروس إلى أن المشاركة في البطولات الكبرى تعزز من فرص اللاعبين في الاحتراف الخارجي، قائلًا: «بعد حصولنا على المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية 2023 في ساحل العاج، زاد الاهتمام بلاعبي المنتخب، وهذا أمر مهم لمساعدتهم على الانتقال إلى الخارج».

ويعتمد منتخب جنوب أفريقيا بشكل كبير على لاعبين محليين، على عكس العديد من المنتخبات الأفريقية الأخرى التي تضم عناصر محترفة في أوروبا.