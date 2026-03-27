«‌الرباط الصليبي» يضرب مهاجم المنتخب الأرجنتيني مجدداً



​قال منتخب الأرجنتين، الجمعة، إن ​مهاجم ستراسبورغ خواكين بانيتشيلي متصدر ترتيب هدافي دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، تعرض لإصابة في ركبته اليمنى أثناء التدريبات، ⁠استعداداً للمباراة الودية ضد موريتانيا.



وذكرت تقارير إعلامية محلية أن هناك احتمالاً بأن بانيتشيلي تعرض لتمزق في ‌الرباط الصليبي، ما يضع مشاركته مع الأرجنتين في حملة الدفاع عن لقب كأس العالم في يونيو ‌ويوليو، موضع شك.



وكتب حساب منتخب الأرجنتين على منصة إكس قبل المباراة الودية التي ستقام، اليوم ​الجمعة، في ‌بوينس ​أيرس «تعرض خواكين بانيتشيلي لإصابة في ⁠الركبة اليمنى اليوم، وسيخضع لفحوصات إضافية غداً».



وكان بانيتشيلي (23 عاماً)، والذي ​خاض ⁠أول ⁠مباراة له مع الأرجنتين في نوفمبر، قد تعرض سابقاً ⁠لتمزق في الرباط الصليبي في يوليو 2023، ما أبعده عن الملاعب لأكثر من ستة أشهر.

ويتصدر بانيتشيلي قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد ‌16 هدفاً، وسجل سبعة أهداف في آخر تسع ​مباريات خاضها مع ستراسبورغ في جميع المسابقات، ما ساعد الفريق على الوصول إلى دور الثمانية في دوري المؤتمر ​الأوروبي.