أسماء 5000 مشجع على حافلة منتخب ألمانيا



يحظى المنتخب الألماني لكرة القدم بدعم جديد من نوعه في وقت لاحق من اليوم الجمعة، حيث سيتم كتابة أسماء 5000 مشجع على حافلة الفريق الجديدة لدعمهم مع بدء العد التنازلي لانطلاق منافسات كأس العالم.



وسيستخدم جوشوا كيميتش، قائد الفريق، وبقية اللاعبين الحافلة للمرة الأولى مساء اليوم، عندما ينتقلون من الفندق إلى ملعب سانت جاكوب بارك لخوض مباراة سويسرا الودية استعداداً للمونديال.

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم أن 41 ألف مشجع شاركوا في المبادرة، وجرى استخدام 5000 منهم في النهاية للتصميم تحت شعار «بدعم منكم».



وذكر الاتحاد الألماني أن الفائزين تم إبلاغهم عبر البريد الإلكتروني وتلقوا رابطاً يمكنهم من رؤية أين توجد أسماؤهم على الحافلة.



وسيستخدم المنتخب الألماني، الذي يدربه يوليان ناجلسمان، الحافلة للتنقل إلى المباريات والأحداث الأخرى حتى السفر يوم 2 يونيو للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الصيف المقبل.