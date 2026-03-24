إبعاد لاعب عن مباراتين في الدوري الدنماركي يثير الجدل قبل مواجهة منتخبي البوسنة وويلز



ساند نادي بروندبي الدنماركي ​مدربه ستيف كوبر بعد اتهام المدرب ‌الويلزي بأنه ​استبعد لاعب الوسط البوسني بنيامين تاهيروفيتش بسبب مواجهة منتخب بلاده في قبل نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم لكرة القدم يوم الخميس المقبل في كارديف.



وأدلى سيرجي بارباريز مدرب ⁠البوسنة والهرسك بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، قائلاً إن كوبر، المدرب السابق لسوانزي سيتي، استبعد تاهيروفيتش من آخر مباراتين لفريق ‌بروندبي بسبب جنسيته.



وقال بارباريز «أخبرني بنيامين بعض الأشياء التي يصعب تصديقها. الأمر له علاقة بجنسية ‌مدربه. عندما يتمنى لك مدربك التوفيق، دون ‌أن يتمنى ذلك لمنتخبك الوطني، فإن ‌ذلك يفتح المجال للتساؤلات».



«أخبره (كوبر) أن ‌كل شيء سيعود إلى طبيعته بعد انتهاء فترة التوقف الدولي».



وقالت ​تقارير إعلامية ‌اليوم الثلاثاء ​إن تاهيروفيتش اتصل بكوبر للاعتذار ⁠عن التعليقات، وإن المدير الرياضي لفريق بروندبي بنيامين سميد اتصل ببارباريز لتفسير القرار.



ونقلت هيئة الإذاعة ​البريطانية (بي.بي.سي) ⁠عن سورين ⁠هانجوي مدير الاتصالات في بروندبي، قوله»هذه تكهنات بعيدة للغاية. أعلن ستيف علناً أسبابه لهذا القرار، وليس لها ⁠أدنى صلة بأي من المنتخبات الوطنية. هذا أمر بديهي.



«إنه قرار يخص النادي وقد اتخذه الجهاز الفني بالكامل والإدارة الرياضية. في النهاية، ليس هناك الكثير من مشجعي ويلز في ‌بروندبي على أي حال».



وتستضيف ويلز منتخب البوسنة والهرسك والفائز منهما ​سيخوض النهائي على أرضه ضد الفائز من مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية.



وتسعى البوسنة للتأهل لكأس العالم للمرة الثانية بعد عام 2014. وتأهلت ويلز ​لبطولة قطر 2022.