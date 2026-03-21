الكشف عن القميص الاحتياطي للمنتخب القطري في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، بالتعاون مع شركة "أديداس" العالمية، عن القميص الاحتياطي الجديد لمنتخب قطر(العنابي )، الذي سيخوض به منافسات كأس العالم 2026، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالهوية البصرية للمنتخب الوطني قبل الاستحقاق العالمي المرتقب.

وجاء القميص الجديد باللون الأبيض، بتصميم مستوحى من الكثبان الرملية التي تميز البيئة القطرية، حيث يتضمن نقوشا هندسية دقيقة تعكس جمال الطبيعة المحلية، في مزيج يجمع بين الأصالة والحداثة، بما ينسجم مع رؤية الاتحاد القطري في إبراز الهوية الوطنية عبر مختلف التفاصيل.

وذكرت "أديداس" أن القميص يأتي ضمن مجموعة التصاميم الجديدة الخاصة بالمنتخبات الوطنية المشاركة في البطولة، ليكون مكملا للقميص الأساسي الذي يحمل اللون العنابي التقليدي، والذي يمثل رمزا للمنتخب القطري.

ويتوقع أن يشكل التصميم الجديد مصدر إلهام للاعبين والجماهير، نظرا لما يحمله من دلالات تعبر عن الفخر والانتماء، في وقت يسعى فيه "العنابي" إلى تقديم مشاركة مميزة في نهائيات كأس العالم، التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأكد الاتحاد القطري لكرة القدم أن الهوية البصرية للمنتخب تمثل عنصرا مهما في تعزيز روح الفريق، مشيرا إلى أن القميص الجديد لا يقتصر على الجانب الجمالي، بل يحمل أبعادا معنوية تسهم في ترسيخ الانتماء وتحفيز اللاعبين قبل خوض غمار المنافسات العالمية.