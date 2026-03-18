جواتيمالا بديلة لإسبانيا في أجندة الأرجنتين

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الاتفاق على خوض مباراة ودية أمام جواتيمالا، بدلاً من المواجهة الملغاة مع إسبانيا، وذلك بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بعد عدم توصل جميع الأطراف إلى اتفاق مشترك.

وكان من المقرر أن يلتقي منتخبا إسبانيا، بطل أوروبا، مع الأرجنتين، بطل كوبا أمريكا، يوم 27 مارس /آذار/ في قطر، في نهائي كأس «فايناليسما»، لكن بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، قرر «يويفا» يوم الأحد إلغاء المباراة، لعدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق مع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» والاتحاد الأرجنتيني.

ومن جانبه، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إقامة مباراة ودية أمام صربيا على ملعب فياريال في 27 مارس /آذار/.

وفي المقابل، كان المنتخب الأرجنتيني يفاضل بين البحث عن منافس جديد للاستفادة من فترة التوقف الدولي بين 23 و31 مارس /آذار/، أو إقامة معسكر تدريبي في «إيزيزا»، المقر الرئيسي لإقامة الفريق خلال كأس العالم، مع محاولة إيجاد فريق لمواجهته هناك.

واستقر الاتحاد الأرجنتيني على الخيار الأول، بإعلانه خوض مباراة ودية أمام جواتيمالا يوم 31 مارس /آذار/ في بوينس آيرس.