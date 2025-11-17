الكويت جاهزة لاستضافة الجولة الثانية من مونديال الزوارق السريعة



تواصل اللجنة العليا المنظمة لاستضافة الجولة الثانية وقبل الأخيرة من بطولة العالم للزوارق السريعة والتي يستضيفها النادي البحري الكويتي لفئة XCAT تحت رعاية عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب، والتي ستقام في مارينا ويفز خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري بمشاركة 12 دولة، جاء ذلك بعدما أسند الاتحاد الدولي للرياضات البحرية الاستضافة للكويت، على أن تقام الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة في 12 من ديسمبر المقبل في دبي.



وانتهت اللجنة المنظمة من تحديد جدول فعاليات الجولة الثانية التي ستقام بحضور رافييل تشيولي رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وستشهد مشاركة دولية واسعة لمتسابقين يمثلون 12 دولة وأن الكويت ستشارك بالقارب «مثير 17» بقيادة عبداللطيف العُماني ومساعديه خالد كرم وبدر الدوسري.



وتعد استضافة الكويت للجولة الثانية إنجازاً دولياً للرياضات البحرية الكويتية عامة ورياضة الزوارق السريعة خاصة، ولا سيما أن الكويت لديها سجل حافل في تنظيم البطولات والسباقات الدولية في مجال الرياضات البحرية، وبين أن إسناد التنظيم يأتي تأكيداً على ما تحظى به الكويت من مكانة دولية ويعكس اهتمامها في مجال الرياضات البحرية لما يحققه أبطالها من إنجازات.



من جهته، سخر النادي البحري الكويتي كافة الإمكانيات والقدرات لتأمين كل سبل النجاح لتنظيم البطولات الدولية في الرياضات لبحرية وبما يتوافق مع شروط ولوائح الاتحاد الدولي، وتعد هذه النسخة هي الأولى التي تستضيف فيها الكويت بطولة العالم للزوارق السريعة من فئة XCAT، ما يمثل إنجازاً رياضياً بحرياً كبيراً للبلاد، والتي ستشهد منافسة شديدة بين الفرق الدولية قبل الحسم النهائي في دبي. ستكون المنافسات في الكويت حاسمة لترتيب النقاط قبل التوجه إلى الجولة الختامية التي ستحدد بطل العالم، وستكون جولة الكويت نقطة تحول كبرى، حيث سيتمكن المتسابقون من حصد عدد كبير من النقاط التي ستحدد المتنافسين الرئيسين على اللقب في الجولة النهائية.