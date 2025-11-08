الحمرية يكشف عن شعار كأس آسيا للشراع الحديث



كشف نادي الحمرية الرياضي صباح اليوم السبت، عن شعار كأس آسيا للشراع للحديث للشباب، التي يحتضنها النادي خلال الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث. وقال سالم الخيال، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس اللجنة المنظمة، إن تصميم الشعار أخذ بعين الاعتبار المزج بين هوية النادي البحرية وروح الشباب.



وأكد الخيال أن شعار الكأس الآسيوية، مستوحى من البحر والشمس، ويبرز بشكل واضح الفئة المشاركة، من خلال تضمنه لفئتي «ILCA» و«Optimist»، مشيراً إلى أن الشعار يمثل رسالة واضحة بأن النادي، وبالتعاون مع الاتحاد ومجلس الشارقة الرياضي، يعمل على توفير بيئة رياضية متطورة تواكب رؤية الدولة في تعزيز المشاركة الشبابية والارتقاء بالرياضة والرياضيين.