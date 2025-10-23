150 لاعباً ولاعبة في بطولة العالم للتزلج الشراعي للمرة الأولى في أبوظبي



تنطلق بأبوظبي، السبت، بطولة العالم للتزلج الشراعي، التي تستضيفها الإمارات للمرة الأولى، وذلك ضمن مهرجان جزيرة فاهد للرياضات المائية، الذي يقام في الفترة من 25 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة من نخبة محترفي التزلج الشراعي في العالم.



وأعلنت اللجنة المنظمة عن تفاصيل المهرجان في المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس، بجزيرة فاهد في أبوظبي، بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.



ويتضمن المهرجان برنامجاً رياضياً عالمياً يجمع بين التزلج الشراعي وتزلج الجناح والتزلج الكهربائي والتزلج الهيدروفويلي والتزلج على الأمواج والتزلج الحر، حيث سيقدم نخبة من أبطال العالم في الرياضات المائية عروضاً استعراضية تتضمن قفزات ودورانات وحركات حرة.



ومن بين أبرز المشاركين الفرنسية كيلي بيلوفر، والإسباني بورخا فيلون، والأمريكي جاستن تشايت، الذين يسعون لتحقيق مراكز متقدمة في فئاتهم المختلفة، إلى جانب المتزلج الإماراتي محمد المنصوري.



وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن استضافة هذا العدد من البطولات العالمية في مهرجان واحد، وبخاصة بطولة العالم للتزلج الشراعي لأول مرة، يعزز من مكانة الإمارات والعاصمة أبوظبي على خريطة الرياضات المائية على مستوى العالم.



وقال إن الفعالية تشكل حدثاً في غاية الأهمية في ظل مشاركة نخبة من نجوم العالم في التزلج الشراعي في البطولة، مشيراً إلى أن جزيرة فاهد التي تستضيف الفعاليات ستقدم تجربة لا مثيل لها لما تتمتع به من إمكانات وأجواء مثالية لممارسة رياضات التزلج المائي بمختلف أنواعها.



وأضاف أن مثل هذه البطولات تعزز من انتشار قاعدة الممارسين للرياضات المائية في دولة الإمارات، حيث شهدت نقلة نوعية في السنوات الأخيرة.