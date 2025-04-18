وفد إسباني يزور نادي الفجيرة البحري ويشيد بمرافقه

استقبل نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية وفداً من إسبانيا ممثلاً في أنجيليس مونيي، عمدة مدينة ماربيا الإسبانية، بهدف الاطلاع على مرافق النادي وبحث فرص التعاون في مجال تنظيم وتطوير الأنشطة والفعاليات البحرية، حيث كان في استقبالهم أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي للنادي.

وضم الوفد كلاً من: ليساندرو فيتس، نائب عمدة مدينة ماربيا، ومارتن جانشيلك، المروج العام للسباقات البحرية.

وأطلع أحمد إبراهيم البلوشي، الذي يشغل منصب رئيس لجنة برنامج تطوير الشباب بالاتحاد الدولي للسباقات البحرية (UIM)، الوفد على مرافق النادي وأقسامه المختلفة التي تشمل مرفأ اليخوت والقوارب، والورش، والمكاتب، ومقار الشركات التجارية، ومجمع المطاعم، كما زار الوفد الإسباني أكاديمية النادي البحري للشباب والناشئين، والتي أصبحت مركزاً عالمياً لتأهيل المدربين، إضافة إلى جهودها في تطوير قدرات المواهب في مجال سباقات الزوارق السريعة.

كما ناقش الاجتماع إمكانية إنشاء أكاديمية ومركز تدريب رياضي بحري في مدينة ماربيا، والاستفادة من تجربة نادي الفجيرة الرائدة في هذا المجال، ومن المرجح أن يقدم نادي الفجيرة البحري دعمه اللوجستي والفني لهذا المشروع، كما فعل سابقاً في المملكة العربية السعودية.

وأعربت أنجيليس مونيي عن سعادتها بوجودها في نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، منوهةً بإعجابها وانبهارها الشديد بمرافق النادي والتجهيزات في أكاديمية تدريب الشباب والناشئين، مبدية سعادتها بتوقيع اتفاقية تعاون مع نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية. كما قدمت أنجيليس مونيي دعوة إلى فريق عمل أكاديمية تدريب الشباب والناشئين لزيارة مدينة ماربيا وتحديد موقع إنشاء أكاديمية التدريب ووضع اللبنات الأولى وفق المعايير المعتمدة.

بدوره، أكد أحمد إبراهيم البلوشي أن نادي الفجيرة البحري أصبح صرحاً رياضياً متميزاً على خريطة الرياضات البحرية العالمية.