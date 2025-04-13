أحمد بن حمد الشرقي يكرّم الفائزين في بطولة العالم للموتوسيرف - جائزة الفجيرة الكبرى 2025

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، كرّم الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي الفائزين في الجولة الأولى من بطولة العالم للموتوسيرف - جائزة الفجيرة الكبرى 2025.

وتحظى البطولة، التي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجاري على كورنيش الفجيرة، للعام الثاني على التوالي، بمشاركة نحو 80 متسابقاً يمثلون 18 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأعرب سعادة أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل واللامحدود لكافة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي، وخاصة المبادرات الموجهة لتأهيل وتدريب الشباب والناشئين في الرياضات البحرية ضمن تطوير أكاديمية تدريب الشباب والناشئين.

كما أشار البلوشي إلى الدور الكبير للشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس النادي، من خلال المتابعة الدائمة والمستمرة والتوجيهات السديدة، وحثه على تنويع الأنشطة والفعاليات، مما انعكس على إنجاح مسيرة النادي، مشيدًا بالعلاقات والتعاون الدائم والمثمر بين النادي والاتحاد الدولي للرياضات البحرية.