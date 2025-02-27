الفجيرة البحري ينقل خبراته الرياضية إلى مالطا

زار وفد من جمهورية مالطا مقر نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بهدف التعرف على جهود ومبادرات النادي المختلفة، وتجارب النادي الحديثة في رعاية وتنظيم وتطوير الأنشطة والفعاليات وسباقات الرياضات البحرية.

ضم الوفد المالطي كلاً من كريس بونيت، وزير النقل والبنى التحتية والأشغال العامة، ومايكل ميفسود، الرئيس التنفيذي لشركة اليخوت في مالطا، وأرون سينتار، المدير الإداري لشركة شودرون لصناعة اليخوت والقوارب.

وجاءت زيارة الوفد المالطي بالتزامن مع استضافة نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية البطولة التأهيلية لدورة الألعاب العالمية في رياضة الألواح المائية - موتو سيرف، والتي استضافتها عروس الساحل الشرقي بنجاح مؤخرًا بمشاركة أكثر من 75 متسابقًا يمثلون 25 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وكان في استقبال الوفد أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، والذي يشغل منصب رئيس لجنة برنامج تطوير الشباب بالاتحاد الدولي للسباقات البحرية. واطلع الوفد على مرافق النادي، وتفقد أقسامه المختلفة التي تشمل مرفأ اليخوت والقوارب، والورش، والمكاتب، ومقار الشركات التجارية، ومجمع المطاعم.

كما زار الوفد قسم أكاديمية نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية للشباب والناشئين، والتي أصبحت مؤخرًا مركزًا عالميًا لتأهيل المدربين والمدربات، إضافة إلى جهودها في تطوير قدرات المواهب في مجال سباقات الزوارق السريعة. وتعرفوا على الدور الذي تلعبه الأكاديمية منذ انطلاقتها عام 2016 كأول مركز في الشرق الأوسط وآسيا، والمرافق التي تضمها من قاعات دراسية، ومكاتب، ومستودع المعدات والزوارق.

وتوجه الوفد بدعوة فريق العمل بالأكاديمية لزيارة مالطا، والاطلاع على المرافق الموجودة وتأهيلها، ووضع اللبنات الأولى لافتتاح أكاديمية لتدريب الناشئين وفق المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، بناءً على اعتماد أكاديمية تدريب الشباب والناشئين من قبل الاتحاد الدولي للرياضات البحرية كمركز تدريب عالمي، لديه كافة الصلاحيات من الاتحاد الدولي لإنشاء وافتتاح مراكز تدريب وأكاديميات وفق برنامج الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.