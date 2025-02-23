الفجيرة تتوج المتأهلين لدورة الألعاب العالمية للموتوسيرف 2025

اختُتمت الأحد فعاليات البطولة التأهيلية لدورة الألعاب العالمية للموتوسيرف 2025 التي استضافها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة أكثر من 75 متسابقًا يمثلون 25 دولة من مختلف أنحاء العالم. وشهدت المنافسات مستوى عالٍ من التحدي والإثارة، حيث سعى المشاركون لانتزاع بطاقات التأهل إلى النهائيات المقررة في شينغدو، الصين، خلال أغسطس 2025.

وأسفرت المنافسات عن تأهل الكويتيين حسن باباس وفارس رمضان إلى النهائيات، ليمثّلا دولة الكويت في هذا المحفل الرياضي العالمي، فيما لم يحالف الحظ المتسابقين الإماراتيين عبد الله وعلي البلوشي بفارق بسيط عن التأهل.

وقد تأهل 48 متسابقًا، منهم 24 متسابقًا من فئة الرجال و24 من فئة النساء، وذلك وفقًا لقوانين ولوائح بطاقات التأهل لدورة الألعاب العالمية.

وفي ختام البطولة، قام الشيخ حمد بن محمد الشرقي، نجل ولي عهد الفجيرة، بتتويج المتأهلين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مشوارهم الرياضي، كما هنّأ جميع المشاركين على أدائهم المميز، متمنيًا لهم حظًا أوفر في المنافسات القادمة.

حضر حفل الختام كل من أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي للنادي، ومارتن جانشيك، المروج العالمي لبطولة "الموتوسيرف"، اللذين أشادا بالمستوى المتميز للبطولة والتنظيم الاحترافي الذي شهدته.