زورق «الفيكتوري تيم 7» يخطف أضواء مونديال «إكس كات» الفجيرة

خطف فريق «الفيكتوري تيم 7» الأضواء وحصد مزيداً من الأرقام عبر مشاركته في افتتاحية موسم بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» 2025، التي انطلقت من مياه الفجيرة في 14 الجاري، بمشاركة 10 زوارق عالمية، 5 منها مثلت الإمارات، وهي: الفيكتوري 7 و33، وفاز مارين والفجيرة 96 والشارقة، وتمكن فيكتوري 7 الذي يقوده الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي من انتزاع المركز الأول في الترتيب العام.

وعبر أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية عن سعادته بنجاح الجولتين الأولى والثانية لسباق جائزة الفجيرة الكبرى «إكس كات»، مباركاً لإدارة الشارقة وفيكتوري 7 فوزهم بألقاب الجولة الأولى والثانية من سباق جائزة الفجيرة الكبرى.

ووصف خالد بن دسمال عضو مجلس إدارة نادي دبي للرياضات البحرية، عودة الفيكتوري إلى منصات التتويج بالإيجابية، وقال: من جانبنا نقوم بتهيئة الأجواء لكل زوارقنا المشاركة في هذه الأحداث وذلك لضمان تحقيق الألقاب ونيل الكؤوس.