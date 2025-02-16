الفيكتوري بطلاً لسباق جائزة الفجيرة الكبرى 2 لزوارق إكس كات

تُوّج زورق فيكتوري (7)، بقيادة الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي، بلقب السباق الثاني (جائزة الفجيرة الكبرى 2) من بطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات)، التي حظيت باستضافتها مياه الفجيرة على مدى الأيام الماضية. وقام الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل ولي عهد الفجيرة، بتتويج الفائزين بالجولة الأولى، كما تم تتويج أبطال سباق السرعة وسط حضور جماهيري غفير. كما حضر مراسم التتويج الدكتور رفائيل كويلي رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وأحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري ورئيس لجنة الزوارق السريعة، وخالد بن دسمال عضو مجلس إدارة نادي دبي البحري، وعدد من القيادات الرياضية والمسؤولين داخل إمارة الفجيرة.

وحققت البطولة نجاحاً كبيراً تمثل في الاهتمام الرسمي والحضور الجماهيري العريض الذي تابع أحداث المونديال البحري، إذ استطاع الزورق الإماراتي فيكتوري الظفر بالمركز الأول وإحكام قبضته على عرش الصدارة بفضل مهارة الثنائي العديدي وآل علي، التي حسمت السباق منذ الانطلاقة الأولى رغم المطاردة القوية مع الزورق البريطاني «تيم جي بي» الذي حل في المركز الثاني بقيادة سكون وليامس ومارتن كتمبيلا، فيما احتل زورق الفجيرة المركز الثالث.

أما على صعيد سباق السرعة (كسر الكيلو)، الذي جرى في الفترة الصباحية، كان المركز الأول أيضاً من نصيب فيكتوري (7)، الذي حقق أعلى معدل سرعة بزمن 2.39 دقيقة، وحل الزورق البريطاني «تيم جي بي» في المركز الثاني بزمن 2.40 دقيقة، واحتل زورق الفجيرة المركز الثالث بزمن 2.41 دقيقة. وعلى مستوى الترتيب العام للجولة الأولى، اعتلى فيكتوري تيم المركز الأول برصيد 65 نقطة، وحل الزورق البريطاني في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، وزورق الفجيرة المركز الثالث بـ 41 نقطة، فيما تراجع الشارقة للمركز الخامس برصيد 35 نقطة.

حادث انقلاب لزورق الشارقة

شهد سباق السرعة حادث انقلاب مفاجئ لزورق الشارقة بسبب الأمواج الثائرة والسرعة العالية، مما أدى إلى تعطله وعدم التمكن من إكمال السباق بعد الأداء القوي في السباق الأول والظفر بجائزة الفجيرة الكبرى (1).