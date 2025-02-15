الشارقة بطلاً لسباق الجولة الأولى لجائزة الفجيرة إكس كات والفيكتوري 7 وصيفاً

توج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي زورق الشارقة بقيادة الثنائي ميخائيل كوستشوف وشون ترورنتي بلقب سباق الجولة الأولى لجائزة الفجيرة الكبرى من بطولة العالم لسباق الزوارق السريعة فئة إكس كات، والتي يحتضنها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية وتختتم اليوم الأحد.

تمكن زورق الشارقة من قطع مسافة السباق المقدرة بنحو 15 دورة بزمن قدره 42:11 دقيقة، فيما حل زورق الفيكتوري 7 بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي في المركز الثاني بزمن قدره 42:28 دقيقة، بعد أن كان الزورق متصدراً السباق حتى نهاية الدورة السابعة ليتراجع بعدها للمركز الثاني، وجاء ثالثاً الزورق البريطاني (تيم جي بي) بقيادة الثنائي الإنجليزي سكون ويليامس ومارتن كتمبيلا بزمن قدره 42:32 دقيقة.

شهد السباق، الذي أقيم بكورنيش الفجيرة، أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للرياضات البحرية، وخالد بن دسمال عضو مجلس إدارة نادي دبي للرياضات البحرية، وعدد من مديري الأندية البحرية في دول الخليج، إلى جانب جمهور غفير اصطف على ساحل نادي الفجيرة البحري. وتتجه الأنظار عند الساعة الثالثة من عصر اليوم الأحد إلى كورنيش الفجيرة لمتابعة السباق الرئيسي لجائزة الفجيرة الكبرى والختامي، بمشاركة نخبة من أبطال العالم على متن 10 زوارق، ويقام سباق السرعة "أفضل زمن" في تمام الساعة 11 صباحاً، فيما تقرر انطلاق سباق الجولة الثانية لجائزة الفجيرة الكبرى الساعة الثالثة عصراً.

بدوره، هنأ أحمد إبراهيم، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، الأبطال الثلاثة المتوجين بألقاب الجولة الأولى لجائزة الفجيرة الكبرى، مشيراً إلى أن السباق أقيم في أجواء رائعة ساعدت المتسابقين والزوارق على إتمام كافة دورات السباق والمقدرة بنحو 15 دورة، معرباً عن أمله في أن تسير الأمور في الجولة الختامية الأحد حسب ما هو مخطط لها، ومقدماً الشكر للشيخ أحمد الشرقي لتتويجه الأبطال.

من جهته، وجه محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي البحري، الشكر إلى أسرة نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية برئاسة الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، وإلى اللجنة المنظمة على الجهود الكبيرة والتنظيم الأكثر من رائع، وأضاف أن الفجيرة، ومن خلال هذا التحضير، خطفت الأضواء مبكراً ولاقت الثناء والتقدير من الجميع، وخاصة نخبة المتسابقين العالميين المشاركين في الحدث، ما يعزز مكانة دولة الإمارات على الخريطة الدولية، متمنياً التوفيق لكل الزوارق والفرق الإماراتية المشاركة، ومشيراً إلى أن الحضور الإماراتي الكبير والمكثف في هذه البطولة هو من أهم الإيجابيات التي تشهدها سباقات إكس كات، متمنياً التوفيق للزوارق الإماراتية من خلال سباق اليوم الثاني لجائزة الفجيرة الكبرى.