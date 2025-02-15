زورق «جي بي 8» أفضل زمن بمونديال إكس كات الفجيرة

فاز الزورق البريطاني «جي بي 8» بقيادة الثنائي اسكوت وليم ومارتن كامبل، بلقب سباق السرعة لأفضل زمن «كسر الكيلو»، ضمن جائزة الفجيرة الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات» الجولة الأولى من بطولة العالم 2025، والتي أقيمت أول من أمس، وقطع الزورق البريطاني المسافة في زمن قدره 2:29 دقيقة.

وجاء زورق «الشارقة تيم» وصيفاً بزمن قدره 2:30 دقيقة، بقيادة ميخائيل كوستشوف وأستون تورنتو، فيما جاء زورق الفجيرة 96 بقيادة الشقيقين روزاريو وقسبي ثالثاً بزمن قدره 2:31 دقيقة، بهذه النتيجة، ينطلق الزورق البريطاني أولاً خلال سباق الجولة الافتتاحية اليوم عند الساعة الثالثة عصراً، وذلك لتحديد بطل السباق الأول لجائزة الفجيرة الكبرى، وستقام التجارب الرسمية التي تسبق السباق عند الساعة 11:30 صباحاً.